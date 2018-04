La rivelazione di Valeria Marini: “Con Vittorio Cecchi Gori, è successo un fatto abbastanza grave”

«Vedo che sta bene e sono contenta. Questo malessere lo ha riavvicinato alla famiglia e ai figli e questo è positivo». Valeria Marini, a Domenica Live, parla di Vittorio Cecchi Gori e commenta le dichiarazioni di Rita Rusic su quanti hanno detto di essere stati accanto a Cecchi Gori e invece lo hanno lasciato solo.

«Non credo parlasse di me. Ho sempre cercato di mettere pace nella famiglia, essendo io stessa figlia di separati, Vittorio te lo può dire. Ho conosciuto Vittorio che era già abbondantemente separato e ho sempre cercato di mettere pace. Io gli sono stata vicina, solo che non ho fatto dichiarazioni. Sono andata tre/quattro volte da lui, però è successo un fatto abbastanza grave, non l’ho mai detto, un suo avvocato ha mandato una diffida e lo hanno isolato, sono andata di notte».

Dall’amore di un tempo all’amore di oggi.

«Sono tornata con Patrick. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo sempre avuto un rapporto bellissimo. Ho anche un bellissimo rapporto con la famiglia e la mia famiglia lo adora. Sono innamorata».

Si parla poi del rapporto con Francesca Cipriani: «Io non ho nulla contro di lei, è molto simpatica». E in studio viene fatta entrare la Cipriani: «La sfida che abbiamo fatto all’Isola te l’ho fatta vincere perché mi divertiva l’idea di fare la governante dell’Isola. Sono stata contenta di fare l’Isola con tutti voi».

Valeria Arnaldi, Ilmattino.it