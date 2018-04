Gf, ecco tutto quello che succederà nella seconda puntata

Lunedì 23 aprile andrà in onda la seconda puntata del Gf. Veronica Satti ascolterà le parole di suo padre Bobby Solo, Aida Nizar e Paola Di Benedetto entreranno dalla porta rossa

Tutto è pronto per la seconda puntata del Gf Nip, puntata nella quale conosceremo meglio i protagonisti della Casa più spiata d’Italia e puntata nella quale si avrà molto di cui parlare.

In primis, la padrona di casa ha annunciato che vorrà affrontare il tema spinoso “Lucia Bramieri e lo scambio di messaggi hot con Simone Coccia”. Perché proprio su questo se ne stanno dicendo di tutti i colori. Ma nella seconda puntata del Gf non ci sarà soltanto questo. Dalla porta rossa, infatti, entrerà Paola Di Benedetto che avrà un duro confronto con il suo ex fidanzato Matteo Gentili.

Anche se l’ex Madre Natura dice di aver ormai voltato pagina con Francesco Monte, Paola vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe, visto che in questi giorni proprio Matteo Gentili ha parlato di lei al Gf. Il concorrente, parlando della sua storia passata, ha anche spiegato di non aver apprezzato il suo comportamento all’Isola dei Famosi.

E dopo i messaggi hot di Lucia e Simone, l’ingresso di Paola, nella casa del Gf Nip entrerà anche la spagnola Aida Nizar. Aida si è fatta conoscere al grande pubblico all‘Isola dei Famosi quando si era lasciata scappare confidenze piuttosto forti su Marco Ferri. I due, infatti, avevano fatto il Gf spagnolo insieme e anche in quell’occasione se ne erano dette di ogni.

Ma non è tutto. Perché questa sera ci sarà un altro colpo di scena. Veronica Satti ascolterà le dure dichiarazioni fatte durante la settimana dal padre Bobby Solo.

