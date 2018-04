Anche la scuola omaggia Fabrizio Frizzi: l’Istituto Calasanzio gli ha dedicato i giochi matematici

Una giornata in memoria di Fabrizio Frizzi, per ricordarlo negli stessi luoghi che lo hanno visto diventare grande. L’Istituto San Giuseppe Calasanzio, in viale Cortina d’Ampezzo, come ogni anno, è stato teatro dei giochi matematici, giunti alla dodicesima edizione e, per il 2018, dedicati a Fabrizio Frizzi, ex alunno del Calasanzio.

Sono stati circa 3.500 gli studenti che hanno partecipato alle gare che si sono tenute in dodici istituti romani. Oltre centocinquanta i finalisti che l’altra mattina si sono affrontati in Istituto, nelle ultimissime prove. È stato Ludovico Fremont a premiare i vincitori.

Valeria Arnaldi, Ilmessaggero.it