Assurdità dal “Grande Fratello”. Un concorrente si è puntato una pistola alla tempia: merita l’espulsione

(Tiziano Rapanà) Non succederà niente, lo so bene. Chiedo, comunque, l’espulsione dal Grande Fratello del concorrente Baye Dame. Vi state chiedendo cosa sia mai successo, vero? Tranquilli, vi spiego tutto. La settimana passata, è incominciato il nuovo ciclo del Grande Fratello che segna il ritorno di Barbara D’Urso alla conduzione. Un ciclo che è cominciato malissimo, per via di tanti momenti sgradevoli visti. Il peggiore riguarda il signor Baye Dame. Il concorrente, sulle note di una musica straniera, si è puntato la pistola alla tempia. Per carità, la pistola era finta e tuttavia se l’è puntata. Un signore ha mimato il gesto di un suicida in tv. A voi sembra normale? Io non sono un moralista e pertanto non chiedo sanzioni, cancellazione del programma e così via. Ma almeno si può espellere un concorrente dal comportamento così deplorevole? Vogliamo dare un limite a tutto? Possiamo mettere il buonsenso al centro dell’intrattenimento nazionalpopolare? Spero che la produzione prenda seri e severi provvedimenti sul concorrente. Pessimisticamente, penso che non accadrà nulla. Per una volta, mi aggrappo ad un barlume di ottimismo.

