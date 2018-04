Ciacci su Romina e Al Bano: “Sono tornati insieme”

Arriva un’indiscrezione da Ballando con le Stelle che fa luce sulla coppia

È davvero finita tra Al Bano e Loredana Lecciso? Arriva un’indiscrezione da Ballando con le Stelle che può far luce su quanto accaduto tra la coppia.

A parlare del rapporto tra il cantante e la sua ex moglie è stato, come riporta gossipblog, Giovanni Ciacci, volto noto di Detto Fatto e concorrente di Ballando con le Stelle. Ciacci sul ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina ha le idee chiare: “Io li ho visti dietro le quinte di Ballando con le Stelle quando sono stati ospiti e ho notato i loro sguardi. Quegli occhi non me la raccontano giusta. Per me sono tornati già insieme”.

Un’indiscrezione che conferma di fatto quanto riportato da “radio gossip” nelle ultime settimane. Tra Loredana e Al Bano si sarebbe consumata una rottura che adesso appare insanabile. Romina e il suo ex marito a quanto pare si sarebbero riavvicinati e non poco. Un ritrovato flirt non solo sotto il punto di vista professionale ma anche sul fronte sentimentale. Dunque i segnali emersi dietro le quinte di Ballando con le Stelle sembrano molto chiari: tra Romina e Al Bano sarebbe tornata la passione dei vecchi tempi. Con buona pace della Lecciso…

Luca Romano, il Giornale