Arrivano gli Actual, con un video divertente sull’attesissimo match Liverpool-Roma

Conoscete gli Actual? Sono un duo comico romano in gamba, che si è già fatto notare sul web per via di alcune parodie molto efficaci. Da Romanzo criminale a Pablo Escobar, i nostri due impavidi hanno scherzato sul meglio della fiction internazionale degli ultimi tempi. Stavolta la loro curiosità tocca la formidabile Passione (la p maiuscola ci sembra più che obbligata) dell’italiano, ossia il calcio. Il duo artistico, infatti, ha deciso di investire la propria creatività su una situzione comica tesa a far ridere sulla ormai mitologica attesa del tifoso romanista, che aspetta il big match contro il Liverpool.