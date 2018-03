La rivelazione di Alvaro Vitali: “La Rai mi ha rubato l’idea di “Don Matteo””

L’attore racconta al settimanale Oggi: “La mia fiction doveva chiamarsi Don Pierino…”

“Don Matteo? Lo dovevo fare io, mi hanno rubato l’idea! E’ uguale a una sceneggiatura che avevo scritto con mia moglie Stefania e che anni fa avevo portato a Rai 3. La storia era proprio uguale a quella che poi è andata in onda”. A parlare così è Alvaro Vitali che in un’intervista al settimanale Oggi racconta la sua verità: “Come si intitolava? Ovviamente Don Pierino. Volevo mostrare il mio personaggio, ormai adulto e saggio che finiva in un paesino e doveva guadagnarsi la fiducia dei suoi parrocchiani”. L’attore spiega di aver pensato alla moglie per la parte della perpetua e che il suo personaggio “girava con una bici rossa e risolveva piccoli gialli“. Insomma, secondo lui le similitudini sono troppe e le sue parole sono di grande amarezza. “A me – aggiunge ancora – tocca raccontare barzellette ai matrimoni”.

