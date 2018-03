Margot Robbie sta producendo una serie su Sheakspeare

Nella rosa delle ultime attrici nominate all’Oscar, la star di Tonya Margot Robbie sta collaborando come produttrice con ABC per portare in tv una serie che ripercorre le opere di William Shakespeare da un punto di vista femminile. Ciascuno dei 10 episodi previsti si basa su uno dei lavori più famosi del drammaturgo e poeta inglese, aggiornato per riflettere il mondo contemporaneo.

Le riprese cominceranno nei prossimi mesi in Australia. In una nota, la casa di produzione della Robbie, LuckyChap Entertainment, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione, un’opportunità per mostrare voci femminili uniche e distinte nella scrittura, e dimostrare l’alta qualità dell’industria cinematografica e televisiva australiana. Il progetto condividerà diversi punti di vista, degli autori che rappresentano le diverse culture e i diversi territori dell’Australia, che molti non accosterebbero immediatamente alle opere di Shakespeare”.

Il progetto porta la firma di Giula Sandler, che scriverà uno degli episodi e supervisionerà il lavoro sui restanti. Keli Lee, amministratore delegato di ABC Studios International, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare a questo progetto unico. Questa produzione dà la possibilità di creare qualcosa di classico ma audacemente originale e moderno. Le opere di Shakespeare sono iconiche e questa serie le presenterà in un modo mai visto prima”.

Emanuele Manta, Comingsoon.it