Ieri, al “Maurizio Costanzo Show”, Nadia Toffa ha parlato della sua malattia

Ieri, durante l’eminente spazio del Maurizio Costanzo Show di Canale 5, la “iena” Nadia Toffa ha parlato della sua malattia. Tutto parte da una domanda del conduttore. “È tutto superato?” ha chiesto Costanzo. “Questo non è detto, la vita è strana quindi non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre alla vita”, ha energicamente risposto la Toffa, per poi chiosare: “Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così”. Ora dopo queste magnifiche parole, cosa possiamo aggiungere? Cosa possiamo dire di significativo? Solo che l’energia della Toffa rappresenta un esempio probo di coraggio e determinazione, raro a vedersi in tv.