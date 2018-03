La super partita, Juventus-Real Madrid, andrà in onda sul nuovo Canale 20

Dopo Tottenham-Juventus in chiaro su Canale 5 anche l’andata dei quarti di Champions tra Juventus e Real Madrid, in programma martedì 3 aprile alle 20.45, sarà visibile ai non abbonati a Mediaset Premium. Un’ottima notizia per tutti i tifosi bianconeri che non vogliono perdersi una sfida di grande fascino tra gli uomini di Allegri e quelli di Zidane. Su Canale 20 è infatti comparsa una grafica che annuncia il debutto proprio il 3 aprile con la sfida di Champions. Canale 20 è il nuovo canale free di Mediaset che prenderà il posto di Retecapri: collegamento a partire dalle 19.30 con il prepartita.

Tuttosport.com