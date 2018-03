“Isola dei famosi”. La frecciatina di Cecilia Capriotti: “Marco Ferri è più femmina di me”

Intervistata dal settimanale Chi, Cecilia Capriotti ha sparato a zero su Marco Ferri e Alessia Mancini: “Lei non è una donna che stimo”

Cecilia Capriotti è tornata a parlare dell’Isola dei Famosi e in particolar modo ha voluto ancora una volta smentire quelle voci che la vedevano vicina ad Amaurys Pérez.

Così, in una lunga intervista al settimanale Chi, ha chiarito una volta per tutte la sua posizione. “La moglie di Amaurys, Angela, é un’amica, Gianluca conosce bene lui – dice Cecilia Capriotti -. Quando eravamo lì Amaurys mi ha detto in più di un’occasione ‘sono anni che sto con mia moglie e non l’ho mai tradita e sono follemente innamorato di lei’. Se poi si è parlato anche di Alessia in questo senso, allora, non so”.

Cecilia, quindi, chiarisce che non è stata lei ad avere una notte di passione sull’Isola. Potrebbe essere stata Alessia Mancini? “Io non posso metterci la mano sul fuoco, però, alla fine, lui è stato più tempo con Alessia che con tutti gli altri… Che se è potuto nascere qualcosa io non lo so, so quanto lui sia innamorato di Angela, ma Alessia è una ragazza che non stimo”.

L’ex naufraga dell’Isola, quindi, mette ancora carne sul fuoco in questa vicenda piuttosto intricata. Ma lasciati da parte questi pettegolezzi, Cecilia punta l’attenzione su Marco Ferri e si lascia andare a giudizi personali: “Ma lui è più femmina di me, è molto attento alla cura del corpo, ha proprio l’occhio da donna, la donna che sa pulire il pesce, che vuole che sia tutto in ordine, che fa le porzioni. Ha una spiccata femminilità, sì”. Già ospite di Casa Signorini, la Capriotti aveva evidenziato questo atteggiamento di Marco, soprattutto nei confronti di Jonathan.

Ora, ha aggiunto: “Vedevo che si facevano i grattini come le donne: noi andiamo al bagno insieme, dormiamo abbracciate, ci facciamo le confidenze. Ora al mio fidanzato, se uno gli fa i grattini gli tira un pugno in faccia, non per cattiveria, diciamo che non ha piacere di ricevere queste attenzioni. Le dico anche che una naufraga si era veramente infatuata di Marco, una non sposata e senza figli, ma fidanzatissima. Lui ha risposto: ‘No grazie'”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it