Domani Alessandra Amoroso festeggerà, a “Verissimo”, dieci anni di carriera

Domani alle ore 16.10 su Canale 5, ci sarà un nuovo appuntamento con Verissimo.

Silvia Toffanin festeggia con Alessandra Amoroso i dieci anni di carriera musicale della cantante pugliese.

E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: in veste di scrittore Silvio Muccino e l’attrice Marisa Laurito e l’ex gieffina Francesca Rocco.

Per la prima volta in studio con le loro mitiche biciclette i postini di ‘C’è posta per te’: gli storici Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Maurizio Zamboni e le new entry Chiara Carcano e Andrea Offredi.

Infine, per lo spazio dedicato a ‘L’isola dei Famosi’ ospite l’attore Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini, la naufraga che in Honduras si sta facendo notare per il suo carattere volitivo. Inoltre, in collegamento dall’isola, l’inviato Stefano De Martino per le ultime novità sulla vita dei concorrenti.