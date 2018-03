Stasera (e martedì) torna la Nazionale in tv

Torna in campo la nazionale italiana. Dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, gli azzurri affrontano l’Argentina di Leo Messi e l’Inghilterra del ct Southgate.

La Nazionale giocherà la prima, stasera, alle 20.45 su Rai1 a Manchester contro l’Argentina, all’Etihad Stadium, la casa del City e martedì 27 marzo contro i padroni di casa sempre su Rai1. Per Argentina e Inghilterra sono partite di preparazione in vista del mondiale in Russia, che comincerà il prossimo 14 giugno. L’Italia, invece, cerca punti per fare un passo in avanti nel ranking Fifa, nel quale attualmente occupa la 14esima posizione. Il Ct Di Biagio ha convocato 26 giocatori per le due amichevoli della Nazionale. Prima chiamata per Federico Chiesa della Fiorentina e Patrick Cutrone del Milan. Italia e Argentina si sono affrontate 14 volte: gli azzurri hanno vinto 6 volte, 5 i pareggi, 3 i successi dei sudamericani. 22 gol fatti e 13 subiti. L’ultima vittoria risale al 10 giugno 1987, un 3-1 in amichevole a Zurigo. L’ultimo pareggio è l’1-1 del 3 luglio a Italia ’90 (partita poi persa ai tiri di rigore). L’ultima sconfitta è più recente: 1-2 in amichevole a Roma il 14 agosto 2013.