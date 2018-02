Sofia Viscardi e la bellezza della positività

(Tiziano Rapanà) Youtube italia ha, ormai da anni, come capitello della sua storia la youtuber Sofia Viscardi, che non è una donna bensì una rappresentazione femminile della positività. Un presidio audiovisivo permanente della leggerezza. Intesa come virtù e non certo come sinonimo di superficialità, volubilità. Leggerezza intesa come opposizione alla gravezza, alla seriosità, al dare alle cose un peso eccessivo. Do alcuni dati a chi non conosce il suo regno creativo, ammirato da migliaia di giovanissimi: Sofia Viscardi è una vlogger, ossia una persona che esprime in video i suoi pensieri sul mondo, sull’attualità e anche su sé stessa. M piace il modo in cui si rapporta con il video, perché per l’appunto lei continuamente con le sue parole rappresentano una leggerezza invidiabile. Ha scritto anche due libri, Succede e Abbastanza. E quest’ultimo è in procinto di approdare nelle librerie. Sofia Viscardi meriterebbe un trattato sociologico che indaghi il suo mondo interiore e il suo rapportarsi con questo relativamente nuovo modo di fare tv, ossia Youtube. Io non riesco a trovare altre parole interessanti che possano compiutamente spiegare e raccontare questo felice fenomeno mediatico. Vi posso solo suggerire di guardare alcuni suoi video sul suo canale – non serve darvi le coordinate esatte, potete semplicemente digitare il suo nome su Google e Youtube e troverete tutti i suoi video. Tra l’altro molto presto uscirà il film tratto dal suo debutto alla narrativa, Succede, prodotto da Valsecchi. Forse lo andrò a vedere.

