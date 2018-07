Nasce Rock in Roma Summer Fest

Nell’estate 2019 Fondazione Musica per Roma e The Base insieme

Il Rock in Roma e il Roma Summer Fest uniscono le forze e decidono di fare sistema. Dalla prossima estate i due festival più importanti della capitale, pur mantenendo la loro autonomia, si uniscono e collaborano per il “Rock in Roma Summer Fest – Una città che suona”. Una manifestazione che si svilupperà in almeno 5 location uniche, già utilizzate dai due festival: Auditorium Parco della Musica, Casa del Jazz, Ippodromo delle Capannelle, Teatro Romano di Ostia Antica, Circo Massimo. Un festival, coprodotto da Fondazione Musica per Roma e The Base, che vuole fare di Roma la capitale del rock e diventare punto di riferimento in tutta Europa, attraendo sempre più spettatori stranieri. Rock in Roma e Roma Summer Fest portano in dote per il nuovo progetto oltre 300 mila spettatori per un centinaio di concerti spalmati in circa due mesi, registrati per il 2018.

Ansa