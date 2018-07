Katy Perry e Heidi Klum madrine per l’ingresso di Minnie nella Walk of Fame

Ad Hollywood festeggiata Minnie per i suoi 90 anni. Madrine d’eccezione Katy Perry e Heidi Klum

Hollywood ha onorato il memorabile personaggio di Minnie Mouse con una stella sulla celebre Walk of Fame. Fra gli ospiti intervenuti, l’icona della musica pop, nonché giudice della trasmissione ABC “American Idol” Katy Perry, il Presidente e CEO Disney Robert A. Iger. La stella dedicata a Minnie è stata inserita nella categoria Motion Pictures.

MINNIE ICONA DI STILE – “Minnie rappresenta un’icona. Il suo stile è simbolo della moda divertente,” ha detto Katy Perry. “Ad oggi, nessun altro sa indossare come lei un fiocco, il colore rosso o i pois. Saper portare gioia a così tante persone è una qualità speciale, e Minnie riesce a farlo senza alcuno sforzo, semplicemente sbattendo le sue lunghe ciglia. Sono felicissima di aver preso parte a questa cerimonia in onore di Minnie e della sua stella sulla Walk of Fame”.

GIORNATA NAZIONALE DEI POIS – Per celebrare questa importante tappa della vita di Minnie, e la Giornata Nazionale dei Pois, diversi brand di moda hanno lanciato numerose collaborazioni in tutto il mondo, come la nuova special-edition di Coach, ispirata al suo stile iconico. La collezione, composta da 20 pezzi, include borsette, accessori in pelle, articoli pret-à-porter e item speciali, tutti caratterizzati dall’inconfondibile stile di Coach, reinterpretato con applicazioni vintage Disney, e con i caratteristici pois di Minnie. Il Direttore Creativo di Coach, Stuart Vevers, ha realizzato anche un abito su misura per Minnie, da lei indossato al pranzo di gala che ha avuto luogo dopo la cerimonia, presso il famoso Chateau Marmont di Hollywood.

90 ANNI E 70 FILM – Apparsa in oltre 70 film, Minnie è una delle star hollywoodiane più amate in tutto il mondo, un personaggio caro a generazioni di bambini e alle loro famiglie. La sua allegria contagiosa e il suo stile originale l’hanno presto trasformata in una musa che ha ispirato numerosi stilisti, artisti e fan di tutto il mondo. Il suo classico abito a pois è stato spesso rielaborato dall’industria della moda, così come il suo primissimo cappellino a fiori, che ha influenzato la tendenza dei copricapo femminili, il suo famoso fiocco e le sue iconiche orecchie.

