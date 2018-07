Gisele Bündchen compie 38 anni: ecco il suo libro autobiografico

“Racconto come ho superato determinate sfide nella mia vita”, rivela la modella sui social

Ha atteso il giorno del suo 38esimo compleanno per annunciare la pubblicazione del suo primo libro, “Lessons“, in uscita il prossimo 2 ottobre. Gisele Bündchen, mamma di due bambini, moglie da nove anni di Tom Brady, attivista ambientale e modella (nonostante abbia detto addio alle passerelle nel 2016), ha deciso di raccontarsi per condividere “come ho superato determinate sfide nella mia vita”. I proventi del libro, fa sapere Gisele su Instagram, andranno al progetto Água Limpa, per aiutare a proteggere le risorse idriche per le generazioni future.Con un messaggio social Gisele, in vacanza con la famiglia, annuncia l’uscita del suo libro: “Sono contenta di condividere con voi la notizia che il mio libro uscirà il 2 ottobre! Scrivere questo libro è stato un processo intenso che mi ha trasformato. Scoprire storie nel profondo di me stessa mi ha fatta sentire vulnerabile ed emotiva, ma affrontando faccia a faccia le mie ombre e le mie insicurezze ho imparato ad accettarmi in maniera più profonda. La mia intenzione nello scrivere questo libro è di condividere come ho superato certe sfide nella mia vita, nella speranza che ciò possa aiutare chi potrebbe trovarsi a dover superare esperienze simili. I proventi del libro andranno al progetto Água Limpa, per aiutare a proteggere le risorse idriche per le generazioni future.”

