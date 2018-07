Giovane, carismatico e gay: Jude Law svela Silente

L’attore new entry di “Animali Fantastici 2”, il prequel di Harry Potter

È la star di The Young Pope; ha impersonato il dottor Watson a fianco di Robert Downey Jr./Sherlock Holmes, e la Warner Bros lo ha chiamato per impersonare il “giovane” Albus Silente, nel secondo film della serie “Animali Fantastici e dove trovarli: i crimini di Grindelwald”. Jude Law appare perfetto per la parte del carismatico futuro preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il suo personaggio è diverso da quello delle storie di Harry Potter: oltre 40 anni separano il Silente di Scamander e Grindelwald da quello di Hermione e Ron. Spiega Law – in un’intervista al sito specializzato Entertainement Weekly che riportiamo di seguito – l’autrice, J.K.Rowling gli ha rivelato alcuni dettagli nuovi.

Prima di assumere questo ruolo, che tipo di ricerca hai fatto?

“Conoscevo bene i libri e i film di Harry Potter, i miei figli sono cresciuti con loro e sono cresciuto da adulto accompagnatore. E avevo visto e apprezzato il primo film “Animali fantastici”. Poi ho avuto la fortuna e l’opportunità di incontrarmi con la Rowling e iniziare a lavorare. Mi ha dato un ottimo senso del viaggio della vita di Albus e di chi fosse e cosa stesse accadendo nella sua testa, nel suo cuore e nel suo mondo per questa particolare storia”.

Hai guardato le esibizioni dei precedenti attori di Silente, Richard Harris e Michael Gambon?

“Sono sicuro che erano nel fondo della mia mente, perché avevo visto il loro lavoro e ammirato entrambi come attori, notevolmente. Ne ho parlato con il regista David Yates e entrambi abbiamo deciso che non era necessario eseguire un’imitazione di uno di loro come un uomo più giovane. Questo è un uomo con quasi 100 anni davanti a sé prima di diventare quel personaggio, quindi volevamo vedere chi era in questo momento e costruire la nostra versione. Mi fa ridere quando viene definito il “Giovane Albus” perché nel film ho 45 anni, quindi sono più nel bel mezzo di una crisi di mezza età, ma sono felice di resistere il più a lungo possibile!”.

Che cosa ha detto Rowling in termini di prestazioni o vita interiore del personaggio che hai trovato utile?

“Bene, c’era così tanto riferimento alla vita interiore. L’unica cosa che è venuta fuori era il senso del gioco. Ha un approccio giovanile alla vita, ma c’è qualcosa che è pesante nel suo cuore, nel suo passato, che sta alla base di tutto ciò. C’è una radice di buonumore e buon cuore e senso di sé e un senso del passato”.

Allora a cosa assomiglia a Silente a questa età e quanto è diverso da lui rispetto a come lo conosciamo?

“Come ho detto prima, c’è un senso dell’umorismo e della malizia, un pizzico di anarchia, un senso di ciò che è giusto e in che cosa crede, e un senso di mistero. C’è anche il modo in cui riesce a convincere la gente a pensare, il che è piuttosto indiretto. Ha anche una certa pesantezza nei suoi confronti, che non voglio rivelare troppo, ed è qualcosa che deve superare, o sperare di superare. Ha anche una grande passione per condividere le sue conoscenze, è un insegnante potente e inclusivo”.

Quindi insegna Trasfigurazione, giusto?

“Lui non insegna Trasfigurazione, in realtà, non in questa fase”.

Nel “canone” di Potter si dice che Silente fosse un insegnante di Trasfigurazione prima di diventare Preside

“A questo punto della sua carriera, non lo è. Non sono sicuro di poter dire quello che insegna…”

Qual è stato il tuo incantesimo preferito da lanciare?

“Beh … io … io posso solo scriverne uno. In questo film c’è molto di nuovo su Silente”.

Silente non possiede ancora la famosa “bacchetta di Sambuco”? Allora, com’è la sua bacchetta attuale?

“Albus non ha ancora la Bacchetta di Sambuco, no. Ho una bacchetta. È molto in stile Silente: una bella radice di legno scuro con una pietra su un’estremità”.

Silente chiama Newt Scamander per andare dietro a Grindelwald. Qual è il suo rapporto con il suo ex studente?

“Penso che ammiri in Newt questo senso del codice morale, che farà sempre la cosa giusta perché non può fare altro che la cosa giusta. Penso che gli piaccia che Newt trovi bellezza nelle bestie perché penso che occasionalmente Silente si senta come una bestia. E c’è un tipo di relazione tra maestro e allievo. E Newt non ha paura di dire quando pensa che Dumbledore abbia torto, non c’è sudditanza”.

Ci fu un po’ di sorpresa all’inizio di quest’anno quando il regista David Yates disse che il personaggio di Silente non era “esplicitamente gay” in questo film. Qual è la tua opinione su quanto dovrebbe essere evidente la sessualità di Silente?

“La Rowling ha rivelato alcuni anni fa che Silente era gay. Era una domanda che le ho rivolto e lei ha risposto: “sì, è gay”. Ma come per gli umani, la tua sessualità non ti definisce necessariamente; Silente è poliedrico. Suppongo che la domanda sia: come viene descritta la sessualità di Silente in questo film? Quello che devi ricordare è solo il secondo film di Animali fantastici in una serie e quello che è geniale nella scrittura della Rowling è come lei rivela i suoi personaggi, spalmandoli nel corso nel tempo. Stai solo per iniziare a conoscere Albus in questo film, e ovviamente c’è molto altro in arrivo. Impariamo un po’ del suo passato all’inizio di questo film, e i personaggi e le loro relazioni si svolgeranno naturalmente, cosa che sono entusiasta di rivelare. Ma non riveleremo tutto tutto in una volta”.

Ovviamente, Silente aveva una relazione con Grindelwald. Com’è la relazione in questo momento? E come è stato lavorare con Johnny Depp?

“In realtà non ho scene con Johnny. Come ho detto prima, questa è solo la seconda parte di una storia più lunga. Ho sempre ammirato Depp da lontano, ma non ci conosciamo, e non l’ho ancora incontrato”.

Fernando M. Magliaro, Il Tempo