La confessione di Luigi Favoloso: “Con Nina Moric, la situazione è complicata”

Luigi Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme? A più di un mese dall’esperienza nella casa del Grande Fratello, l’imprenditore napoletano, durante un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha dichiarato che è innamorato della modella croata ma che tra di loro le cose sono molto complicate.

Luigi è certo dei sentimenti che prova per la donna con la quale ha passato quattro anni della sua vita, ma spesso accadono degli eventi che innervosiscono la Moric. Così, dopo che i due fanno dei passi avanti improvvisamente si torna al punto di partenza e tutto viene demolito.

“La situazione è molto complicata. Ho detto più volte che sono innamorato di lei e che la voglio riconquistare”, ha detto Luigi, che poi ha aggiunto di essere desiderosa di creare una famiglia tutta sua proprio con Nina. “Io voglio stare con lei: Nina è una persona che voglio al mio fianco”, ha confessato Favoloso, per poi affermare di essere certo che i suoi sentimenti sono ricambiati. L’imprenditore spera che per lui e la ex moglie di Fabrizio Corona ci possa essere la possibilità di creare un futuro insieme.

“Fare una famiglia è il mio sogno e spero di costruirla con Nina. Ma la cose si fanno in due”: pare, dalle parole di Luigi, che in questo momento sia proprio la modella ad avere dei dubbi sul suo ex compagno, probabilmente nati, e poi alimentati, durante la permanenza del napoletano all’interno della casa più famosa d’Italia, quando il trentenne si è avvicinato in maniera pericolosa alla ex inquilina Patrizia Bonetti e poi anche a Mariana.

Durante l’intervista, poi Luigi ha avuto modo di commentare anche i suoi compagni d’avventura al Grande Fratello: solo con Alessia prete e Matteo Gentili i rapporti sono pessimi (tanto da dire che cambierebbe marciapiede se li incontrasse per strada), mentre con gli altri va tutto bene. Anche con Aida Nizar le cose vanno bene, nonostante i conflitti iniziali. “Aida era innamorata di me, lo è ancora. Io e lei siamo amici, usciamo insieme la sera, sono l’unico che è rimasto in buoni rapporti con lei”, ha commentato Favoloso riguardo la spagnola.

Chissà se Nina apprezzerà le parole di Luigi e gli concederà la tanto desiderata seconda possibilità. Nulla è escluso, anche perché anche qualche settimana fa si era parlato di un riavvicinamento tra i due. La modella è di sicuro legata all’uomo con il quale ha condiviso un lungo periodo della sua vita: Favoloso, continuando ad insistere, potrebbe riconquistare la modella, ma il futuro tra i due, al momento, è tutto da scrivere.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it