Torna il serial “Buffy”, con un reboot voluto da Fox

C’è grande fermento nella comunità dei serial addicted. Sembra che in America c’è la reale intenzione di riportare in tv il mito di Buffy, l’ammazzavampiri.

È stato annunciato il reboot dello show televisivo che è stato creato da Joss Whedon.

La notizia ha fatto subito il giro del web e pochi hanno appreso di buon grado l’idea di un reboot di Buffy, perché in sostanza, sarà molto diverso dall’originale. La versione proporrà un approccio più contemporaneo al mito che ha segnato una generazione di appassionati, una visione al passo con i tempi, con un cast e una storia inedita, non sarà un sequel. Si occuperà della sceneggiatura una delle produttrici di Agents of SHIELD e, lo stesso Joss Whedon, già creatore del marchio, sarà coinvolto anche lui attivamente nel progetto. Stando alle prime indiscrezioni che sono trapelate in rete, la cacciatrice di vampiri che si erge contro le forze del male, sarà di colore e fino ad ora nessun membro del cast originale sarà coinvolto nello show.

Il reboot di Buffy è prodotto da FOX 21 che sembra essere intenzionato a vendere il progetto ad un canale satellitare o a un network telematico. Per ora il progetto è ancora in fase embrionale ma, nei prossimi mesi, si conoscerà il destino dello show. Buffy è stata una delle serie tv di maggior successo, ancora oggi il ricordo è impresso nel cuore dei fan. In onda dal 1997 al 2003 per un totale di sette stagioni, è stato realizzato uno spin-off anche lui di estremo successo. Ovviamente questo non è il primo tentativo di riportare il marchio in tv. Se negli scorsi anni si è parlato più volte di una possibile reunion con il cast originale, la notizia che è trapelata nelle ultime ore, lascia totalmente di stucco. Se la serie verrà realizzata, avrà il successo che merita?

Carlo Lanna, Ilgiornale.it