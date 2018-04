Primo maggio, Ambra Angiolini e Lodo de Lo Stato Sociale condurranno il Concertone

Al ricco cast, che include anche Calibro 35, Frah Quintale, Wrongonyou e Willie Peyote, si aggiungono i conduttori che racconteranno la maratona musicale per Rai3

Dopo l’annuncio del cast che include, tra i numerosi artisti, anche Fatboy Slim e Carmen Consoli, vengono svelati i conduttori: quest’anno sul palco del concerto del Primo maggio, scenograficamente posizionato accanto alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, saliranno Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi, in arte Lodo, voce principale del gruppo bolognese Lo Stato Sociale.

Il Concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, richiama annualmente centinaia di migliaia di spettatori e viene trasmesso integralmente in diretta da Rai3. Lo spettacolo sarà raccontato in contemporanea anche su Radio2 da Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.

