“Loro 1”, in arrivo il Berlusconi “umano” visto da Sorrentino

Il film in uscita il 24 aprile. La seconda parte sarà nelle sale il 10 maggio

Il 24 aprile uscirà al cinema la prima parte del nuovo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino. In una nuova foto, si fronteggiano Giovanni Esposito, nei panni di Apicella, e Toni Servillo in quelli di Berlusconi.

Giovanni Esposito è Mariano Apicella: una chitarra tra le mani, una camicia viola e la cravatta giusta. Toni Servillo, invece, è Silvio Berlusconi: i capelli neri, tinti, perfetti, e la faccia tirata e tesissima. Paolo Sorrentino li guarda sorridendo. Sono questi tre i protagonisti della nuova immagine di Loro 1, prima parte del nuovo film del regista Premio Oscar che uscirà al cinema il 24 aprile.

Loro 1 (e Loro 2, in uscita il 10 maggio) racconta la storia, dal punto di vista di Sorrentino, più attento all’uomo che al politico, di Silvio Berlusconi.

In questi mesi si vociferava anche di una partecipazione al Festival di Cannes. A oggi, però, non ci sono ancora novità. L’ultima speranza resta il fuori concorso con una proiezione speciale delle due parti montate insieme.

Gianmaria Tammaro, La Stampa