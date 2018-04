Andrea Damante conferma l’addio a Giulia De Lellis: «È un momento difficile»

Dopo l’annuncio dell’ex gieffina («Ci siamo lasciati»), arriva la versione dell’ex tronista. Sempre, ovviamente, via social: «Alcuni meccanismi ormai non funzionavano più». I due si erano conosciuti (in tv) due anni fa

Sì, tra lui e Giulia De Lellis è tutto finito. Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex gieffina, arriva la conferma di Andrea Damante. «Dopo 13 ore di aereo, scopro con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte su ciò che è successo tra me e Giulia. Sì, ci siamo lasciati qualche giorno fa», fa sapere sempre via social l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, appena sbarcato a Los Angeles. Lui e la 22enne si erano conosciuti due anni fa nello studio di Maria De Filippi, e poco dopo erano andati a vivere insieme, diventando così una delle coppie più longeve (e seguite) di Uomini e Donne.

Vanity Fair, Stefania Saltalamacchia