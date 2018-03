Uomini e donne, Gemma Galgani umilia Giorgio Manetti: quella frase sul “sesso”

L’ormai super star Gemma Galgani, tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne, al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, parla della sua vita sentimentale. Gemma, dopo un continuo tira e molla, non ne vuole più sapere di Giorgio Manetti. Gemma, scoperta televisivamente da Maria De Filippi, spiega: “Ci sono uomini che lasciano e uomini che si fanno lasciare perché pongono delle condizioni talmente inaccettabili per una donna innamorata da costringerla a fare questo passo”. “Per me l’intimità non è solo l’unione di due corpi, c’è differenza tra fare sesso e fare l’amore“, dice anche. Una bomba.

