Gustavo Rodriguez “scomparso”: papà di Belen lascia i social perché…

Dopo che la madre della showgirl argentina aveva detto di non voler rilasciare interviste, in molti avevano temuto che dietro alla sparizione dai social potesse esserci una crisi coniugale, o ancora problemi legali o di soldi. A placare il gossip e le voci che circolano sul web è stato lo stesso Gustavo Rodriguez, che è riapparso su Twitter chiedendo “un po’ di pietà”: “Mia madre sta male”. Libero quotidiano scrive:

“Dopo la sua comparsata al Grande Fratello Vip (forse sarà tra i partecipanti al prossimo reality show) e il pellegrinaggio a Santiago de Compostela documentato sui social, il silenzio. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto il padre di Belen e Chi ha provato a svelare il mistero chiedendo una risposta alla showgirl che però ha dichiarato:”Mia madre non se la sente di rilasciare interviste”. Ciò ha incuriosito ancora di più il web che ha ipotizzato una separazione dolorosa in corso, problemi legali o finanziari. Solo una dichiarazione del diretto interessato poteva mettere a tacere le varie teorie e così Gustavo Rodriguez ha postato su Twitter: “Mia mamma sta troppo male. Un po’ di pietà. Contenta? Basta per favore”. È la nonna di Belen ad avere problemi di salute ed in questi casi si può solo rispettare in silenzio il dolore di un figlio”.

www.blitzquotidiano.it