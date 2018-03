Fedez e Chiara Ferragni, Fiorello sul loro bimbo Leone: “Dopo 24 ore di vita ha fatto già il primo rap”

Fiorello non sbaglia un colpo. Ed è cosa risaputa. Così è stato anche ieri sera, quando ha dedicato qualche minuto e addirittura un pezzo rap al “caso rosa” delle ultime ore: la nascita del piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni. “Ho visto la foto di questo bimbo bellissimo avvolto dai tatuaggi… Si perché c’è questa foto bellissima dove c’è Fedez che lo tiene in braccio, una magia, devo dire dolcissima. Ma volete sapere qual è la prima parola che ha detto il bimbo? “Cheese”. La gag è irresistibile anche perché, come dice lo stesso Fiore, battute sul nuovo arrivato in casa Lucia le hanno fatte tutte ma, aggiungiamo noi, nessuno sa farle come lui.

ilFattoQuotidiano