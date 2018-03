Barbra Streisand: il 24 marzo torna la diva poliedrica per una serata speciale su Paramount Channel

Paramount Channel, il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, presenta una serata speciale dedicata alla poliedrica diva americana Barbra Streisand.

Per celebrare il suo talento unico, Paramount Channel ha in serbo per i suoi story lovers una programmazione speciale per la serata di sabato 24 marzo, quando a partire dalle ore 21.10 andranno in onda due pellicole che vedono protagonista Barbra: il film drammatico Il Principe delle Maree, seguito dalla commedia Ma papà ti manda sola?, molto acclamata dal pubblico americano. In prima serata, alle ore 21.10, andrà in onda Il Principe delle Maree, film drammatico del 1991 ispirato al romanzo di Pat Conroy che vede Barbra impegnata nel ruolo di attrice ma anche come regista. Tom Wingo, brillantemente interpretato Nick Nolte, è uno scrittore del Mississipi che inaspettatamente viene contattato dalla dottoressa Susan Lowenstein (Barbra Streisand), psichiatra della sorella gemella Savannah (Melinda Dillon). La dott.ssa Lowenstein è convinta che indagando nella mente di Tom si possano comprendere i motivi della depressione della sorella Savannah. I racconti di Tom porteranno alla luce le tragiche vicende della famiglia Wingo come la violenza e l’alcoolismo del padre e la morte improvvisa del fratello Luke. Tra momenti di sofferenza, poesia ed emozione, tra la psichiatra e il protagonista nascerà un amore. A seguire, andrà in onda la commedia Ma papà ti manda sola? diretta nel 1972 da Peter Bogdanovich, con Barbra Streisand, Ryan O’Neal, Madeline Kahn, Austin Pendleton e Kenneth Mars. Howard (Ryan O’Neal) è un imbranato musicologo che si reca a San Francisco per partecipare a un concorso musicale accompagnato dalla fidanzata Eunice, dall’aspetto sgradevole e dal portamento sgraziato. In hotel Howard conosce Judy, una stravagante ragazza che inizia sfacciatamente a corteggiarlo, arrivando a spacciarsi per la sua fidanzata durante la cena di gala del concorso. La storia si intreccerà con quella di due goffe spie alla ricerca di alcune borse contenenti documenti top secret e con la vicenda di due ladri intenzionati a rubare alcuni gioielli. Da questo intreccio nasceranno equivoci e incidenti esilaranti. Barbra Streisand può vantare una carriera di oltre cinquant’anni che l’ha resa un’icona mondiale nel campo dello spettacolo. Attrice, cantante, regista e produttrice cinematografica, la star statunitense ha catturato il cuore del pubblico vincendo numerosi premi: due Oscar, cinque Emmy, un premio American Film Institute e undici Golden Globe. L’artista ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica negli anni ‘60 raggiungendo il traguardo di 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Verso la fine del decennio Barbra si avventura nel mondo del grande schermo debuttando come attrice nel musical Funny Girl, per il quale vince l’Oscar come migliore attrice e un Golden Globe. Da questo momento si destreggerà tra commedie ormai considerate cult come Ma papà ti manda sola?, film drammatici divenuti celebri tra cui Il Principe delle Maree e Voglio la libertà e musical come Hello, Dolly!.