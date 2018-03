Asia Argento, tweet al veleno contro i David Di Donatello: «Grazie per non avermi invitata»

«Ringrazio i David Di Donatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera. Sono fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano». Asia Argento torna farsi sentire. con un tweet al veleno ha polemizzato contro la decisione di non invitare l’attrice alla serata dei David andata in onda ieri sera su Raiuno.

Durante lo spettacolo, una serata al femminile con omaggi e tributi contro la violenza sulle donne, nemmeno una menzione per l’attrice, che ha dato il via al movimento #metoo.

il Messagero