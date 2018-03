Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, crisi finita? Per Alfonso Signorini…

La crisi tra Anna Tantagelo e Gigi D’Alessio è definitiva? Secondo Alfonso Signorini, dopo il buio tra i due potrebbero arrivare addirittura le nozze.Se solo una settimana fa Anna Tatangelo parlava della fine della sua storia con il cantante, durata ben 13 anni, e del trasferimento col figlio in un’altra casa, ora il settimanale Chi dipinge uno scenario diverso. Che i due siano in crisi non è un segreto, ma come riporta Libero quotidiano non è possibile porre la parola fine alla loro relazione:

“Il gossip non dà tregua ad Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i due infatti sembrano in piena crisi stando sia al trasferimento della cantante e del figlio della coppia in un’altra casa sia ai post della figlia di Gigi che difende il padre a spada tratta contro la perfidia dell’ex compagna. Nonostante i vari botta e risposta sembra difficile archiviare del tutto questa storia come chiusa e questa volta ad intervenire direttamente è la rivista Chi. Da quanto si legge sulle pagine del giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini la crisi sarebbe reale come anche i vari litigi e incomprensioni, ma il lieto fine non è da escludere. Dopo il buio uscirà ancora il sole ed è possibile che sbocceranno anche i fiori d’arancio tra i due cantanti a suggellare l’ennesima crisi finita bene”.

www.blitzquotidiano.it