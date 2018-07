Ultime dagli ascolti tv. “Velvet collection” e “Non disturbare” dominano la prima e la seconda serata

“Velvet Collection” è stato il leader della prima serata: la fiction ambientata in Spagna, in onda su Rai1 ieri, venerdì 20 luglio, è stata vista da 1milioni e 878mila telespettatori, pari ad uno share dell’ 11.2%. A seguire “Non disturbare”, il programma condotto da Paola Perego (nella foto), che ha ottenuto 673mila spettatori, con uno share del 6,4%, e ha confermato il suo status di programma leader della seconda serata

Su Rai2 i due episodi del film “Helen Dorn,”, hanno segnato rispettivamente 1 milione 5 mila spettatori (5.7 di share) e 606 mila spettatori (5.3 di share).

Sempre bene su Rai 3 la puntata de “La Grande Storia” intitolata “L’orrore della guerra”, che ha totalizzato 1 milione 107 mila di telespettatori e il 6.6%.

Conferme su Rai1 nel preserale con “Reazione a catena”, seguita da 3 milioni 594 mila spettatori , con il 27.2% di share, e nell’ access prime time, con la puntata di “Techetecheté” che ha registrato 3 milioni 718mila spettatori, pari ad uno share del 20.8%.

Sempre alta l’attenzione degli appassionati di ciclismo per il Tour de France, nel pomeriggio di Rai3. La diretta è stata vista da 985 mila spettatori (9.4%), mentre la fase dell’arrivo di tappa ha raggiunto 1 milione 183 mila spettatori (12.8 di share).

Da segnalare i buoni ascolti in prima serata sulle reti specializzate: il film “Captain America – The winter soldier” proposto da Rai4 ha ottenuto un seguito di 599 mila spettatori e il 3.7 di share e su Rai Movie “Taj Mahal” ha raggiunto 330 mila spettatori e l’1.8 di share.