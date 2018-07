Stasera torna, su Rai1, “Techetechetè” con una puntata dedicata alla cucina

Sarà dedicata alla cucina e alle sue ghiotte ricette, raccontate con ironia dai grandi protagonisti del cinema e della televisione, la puntata di “Techetechetè” in onda stasera, alle 20.35, su Rai1. Molti i personaggi che si alterneranno sul piccolo schermo e tra una battuta e l’altra parleranno di cucina, come Aldo Fabrizi che mostra ad Ave Ninchi la personale valigetta da viaggio con vettovaglie ed ingredienti per cucinare in Albergo (“A tavola alle 7”, 1977); La simpatica Lella Fabrizi che cucina e spiega la ricetta del pollo alla Romana (“Linea contro linea” 1967), Ugo Tognazzi (nella foto) mentre recita una poesia sulla pasta (“Ieri e oggi” 1967) e poi, tanta musica tra cui “Ma che bontà” di Mina; “Pollo e Champagne” interpretata da Alice e Ellen Kessler e ancora tante appetitose immagini che raccontano la gastronomia di una volta.