Domani seguite le interessanti “Storie di Melaverde”, in onda su Canale 5

Vi informiamo che domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Edoardo Raspelli ci parlerà di limoni e per fare questo raggiungerà la Liguria, e più nello specifico la Riviera di Ponente, un pezzo di costa tra Genova e Ventimiglia, dove un tempo questa coltivazione era così diffusa da considerarsi alla base del sostentamento di ogni famiglia. In questa zona, i limoni fioriscono e fruttificano tutto l’anno, ed è per questo che nel XII secolo i limoni di Liguria raggiungevano e rifornivano tutta Europa quando l’acido citrico, chiamato “agru”, era indispensabile per curare lo scorbuto e per apportare vitamine ai naviganti durante le lunghe rotte marittime commerciali. Con il passare dei secoli i limoneti sono quasi scomparsi, lasciando spazio agli oliveti, alle serre per la floricoltura e l’orticoltura, però c’è chi quelle storiche piante di limone le ha mantenute e in questa puntata vedremo di nuovo come funziona il raccolto, la selezione e come si lavora il più diffuso agrume al mondo.