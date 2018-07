Selena Gomez: “Il mio uomo ideale? Divertente e carino”

In una recente intervista Selena Gomez ha stilato le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale

Solo qualche giorno fa è trapelata la notizia che Justin Bieber, l’ex di Selena Gomez, si è fidanzato ufficialmente con Hailey Baldwin in una romantica proposta di matrimonio alle Baleari.

La pop star che attualmente è ancora single, anche se non ha dimenticato il legame che si è istaurato con il bambino prodigio della musica contemporanea, ora pensa al suo futuro sentimentale.

Alcune fonti dichiarano che Selena Gomez è comunque serena e tranquilla, non ha risentimenti nei riguardi della relazione che ha intrapreso anni fa con Justin Bieber, anzi ha potuto confrontarsi con i suoi stessi errori e capire cosa desidera dalla vita. In una recente intervista che ha rilasciato all’Hollywood Life, la pop star incalzata dal giornalista, ha stilato tutte le caratteristiche che cerca in un uomo. “Quello ideale? Deve essere intelligente, divertente e anche carino” afferma, “Vorrei che fosse anche lui un cantante e sarei contenta se potesse scegliere me invece che i suoi amici. Non deve essere necessariamente famoso” continua Selena Gomez.

E in merito alla questione social, ormai al centro di ogni storia d’amore nata sotto le luci della ribalta, afferma:”Ci sono cose che non riesco a digerire. Se il profilo Instagram del mio ipotetico ragazzo è pieno di selfie, non credo che potremmo andare d’accordo. Al di là di tutto cerco una persona di cui mi posso fidare, un ragazzo con una certa integrità” conclude.

Ha le idee ben chiare la stella del pop. Se riuscirà a trovare l’uomo dei suoi sogni è un mistero, non resta che monitorare i suoi profili social per scoprire la verità.

Carlo Lanna, il Giornale