Notizie che fanno bene al cuore. Noemi si è sposata

La cantante Noemi si è sposata con Gabriele Greco, lo storico compagno e bassista della band che accompagna i suoi concerti, dopo dieci anni di fidanzamento.

La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma con la successiva festa nel Lian Club, un barcone situato sul Lungotevere.

Noemi, che indossava un abito color champagne firmato Atelier Aimee come si vede nel video postato su Instagram, ha condiviso il suo giorno più bello con i fans postando foto e video delle nozze. Sotto la foto in cui si mostra con l’abito da sposa, ironica come sempre, chiede: “Che faccio, vado?”.

