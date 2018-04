Stefano Sollima racconta la sua nuova serie tv “ZeroZeroZero”

Stefano Sollima è sul set di “ZeroZeroZero”, la nuova serie orginale Sky dal best seller di Roberto Saviano. «Il mercato, la produzione, i consumi, i modi di vivere e i modi di pensare, tutto è connesso in un mondo globale dove un flusso continuo di scambi commerciali porta ogni giorno milioni di merci a milioni di persone. Con “ZeroZeroZero” – dice il regista – racconteremo i percorsi di una sola di queste merci, forse la più universalmente diffusa, la più trasversalmente consumata, sicuramente la più redditizia. Seguiremo una nave portacontainer e . il suo carico dal suo punto di partenza in Messico fino alla sua destinazione in Calabria, raccontando come il traffico di questa “merce” piuttosto speciale influenzi il mercato, l’economia mondiale e anche la nostra vita. Questa merce è la cocaina, il suo viaggio il nostro viaggio» conclude Sollima.

l viaggio della coca porterà la macchina da presa governata da Sollima attraverso tre continenti, sei paesi, sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, wolof e arabo) e oltre 8 mesi di riprese. Dopo una prima fase americana, di riprese incentrate a New Orleans, la produzione di “ZeroZeroZero” si sposta in Messico, in attesa di proseguire poi in Italia e in Africa. Per Sollima la trasposizione del romanzo-inchiesta di Saviano sul nacrotraffico e le sue conseguenze è la seconda versione tv di un best seller dello scrittore dopo “Gomorra – La serie”.

“ZeroZeroZero”, una produzione Cattleya per Sky, Canal+ e Amazon, racconterà sistemi criminali e familiari diversi tra loro, ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la ‘ndrangheta e uomini d’affari corrotti si contendano la supremazia delle rotte della cocaina. «L’entusiasmo è lo stesso che provammo durante la produzione della prima stagione di “Gomorra” – ha detto Nils Hartmann, direttore delle Produzioni originali Sky Italia – Quella sensazione di star comprando un biglietto di sola andata per un posto inesplorato, ma in cui sai che non potresti avere guida migliore di Stefano Sollima, che con “Gomorra” ha fatto un lavoro strepitoso e con “ZeroZeroZero” sta già superando le nostre, già altissime, aspettative. Siamo orgogliosi di imbarcarci in un nuovo, ambizioso progetto internazionale, con grandi partner, un cast eccellente e partendo da un racconto, quello di Roberto Saviano, ancora una volta affascinante e potentissimo».

Gli otto episodi della serie vantano un cast di interpreti internazionali, con protagonisti Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e Tcheky Karyo. “ZeroZeroZero” è attesa al debutto nel 2019 su Sky non soltanto in Italia, ma anche nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, su Canal+ in Francia e nei paesi francofoni di Europa e Africa, su Amazon negli Usa, in Canada, America Latina e Spagna. Il distributore internazionale è Studiocanal.

Ilmessaggero.it