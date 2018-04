Patrizia Bonetti: ecco chi è la sexy concorrente del GF15

Patrizia Bonetti è una delle concorrenti del Grande Fratello 15: ha 22 anni e viene da Bologna e può vantare tre ex molto conosciuti dal grande pubblico

Patrizia Bonetti è una dei concorrenti del Grande Fratello 15 ad aver attirato tanta attenzione su di sé. Merito probabilmente del suo fascino ma, forse, anche della sua storia personale. Classe 1995, nata a Bologna è un’italo-cubana che vive a Roma, ma non disdegna delle incursioni a Milano: Patrizia si definisce una figlia di papà che ama viaggiare ed è affascinata dal mondo dello spettacolo. Nel suo passato spuntano tre ex fidanzati molto celebri per ragioni diverse: l’imprenditore Gianluca Vacchi, con cui Patrizia è andata a convivere appena maggiorenne, l’ex marito di Anna Falchi Stefano Ricucci e il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio.

“Le donne mi odiano. Mentre gli uomini hanno la presunzione di potermi avvicinare e di potermi conquistare in modo molto semplice” ha raccontato di sé nel video di presentazione, come riporta Novella 2000. Tuttavia, Patrizia non è solo quel profilo patinato che appare sui suoi canali social. C’è molto di più. “Avrei voluto avere un po’ meno beni materiali e avere più mio padre presente nella mia vita” ha dichiarato ancora alla telecamera del Grande Fratello.

Secondo la scheda diffusa dal reality show, Patrizia studia inoltre Scienze Politiche alla Luiss di Roma. Fa la modella e ha sfilato anche a Parigi: il suo corpo è qualcosa di importante per lei, dato che si cura – e si piace – moltissimo, tenendosi anche in forma con sport e attività fisica, dal pilates al tennis passando per il crossfit. Ha anche un gatto di nome Chaplin.

Elisabetta Esposito, il Giornale