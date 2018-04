Grande Fratello tra insulti e provocazioni. Matteo Gentili finisce sotto accusa: “Sei qui per la tua ex Paola Di Benedetto”

Danilo Aquino, Alberto Merzetti e Patrizia Bonetti sono fra i concorrenti del Grande Fratello 15 che si stanno mettendo maggiormente in evidenza (fanno parte della stessa agenzia, nda). Ieri sera Alberto ha attaccato Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto a sua volta ex naufraga dell’Isola dei Famosi e ora fidanzata con Francesco Monte. Il Tarzan di Viterbo ha un’opinione su tutto e su tutti, questa volta ha detto la sua sul calciatore: “Sei qui dentro per quello che è successo con la tua ex che è una s***a”. Matteo ha replicato: “No, ci sono per me stesso”.

Seduto in salotto, Alberto ha cercato la rissa giudicando la scelta del GF di far entrare Matteo Gentili: “Secondo me sta qui per quello che ti ha fatto la tua ex Paola, è una st***a e dovresti dire tutto quello che senti”. Il viareggino lo ha zittito senza alzare i toni, ma a Lucia Bramieri e Danilo Aquino non è sfuggita l’ennesima provocazione. Davanti ai rimproveri, Alberto, stravaccato sulla poltrona, non ha arretrato di un millimetro: “Ahò, ma che volete da me? Io dico quello che mi pare. Su internet c’era scritto che era stato scelto per il suo passato. Avrò sbagliato a dirlo, ma è quello che penso. Io mi espongo per quello che sono. Io qui dentro faccio quello che mi pare. Deve fare il suo percorso,certo, ma era scritto su internet cosa gli aveva fatto quella”.

Giada Oricchio, Il Tempo