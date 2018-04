Grande Fratello 15, confessione hot del”razzista” Danilo Aquino. Malgioglio sul piede di guerra

Barbara D’Urso e gli autori del Grande Fratello 15 hanno messo su un bel cast non c’è che dire: litigiosi, permalosi, pettegoli e con il chiodo fisso dell’audience. E chissà cosa succederà lunedì prossimo quando finalmente entrerà Aida Nizar, l’ultima concorrente il cui ingresso è stato rimandato dopo lo show di lunedì scorso. Danilo Aquino, il tecnico di lavatrici che sulla bacheca Facebook aveva commenti omofobi e razzisti, sta dividendo il web: c’è chi apprezza la sua genuinità e chi non sopporta la sua mania di protagonismo. Cristiano Malgioglio ha promesso sul profilo Instagram, che durante la seconda puntata del GF lo rimprovererà per ciò che ha scritto sui social. Ma non sarà l’unico argomento. Ieri notte, Danilo ha rivelato agli altri inquilini maschi di essere molto indispettito per una battuta di Lucia Bramieri: “Non le ho risposto perché sono un signore”.

Danilo Aquino, a cena, ha chiesto un minuto di silenzio e detto: “Ho fatto un film a luci rosse”. E Lucia Bramieri: “Tu i film porno? Dalle mani non si direbbe proprio!”. Gli altri uomini non si sono scandalizzati, ma si sono detti stuzzicati all’idea. Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, ha detto che per 100 mila euro lo farebbe, Filippo anche ma con il volto coperto: “Una mascherina e via, in fondo è un’esperienza e non c’è niente di anormale. Anche filmarsi in privato con la propria partner è divertente e non c’è nulla di male”. Danilo ha poi rivelato che stava solo scherzando, ma quando sono tornati a “Lido Carmelita”, dopo il suono della sirena, Danilo ha cominciato a sparlare della Bramieri. Il logorroico inquilino romano era molto risentito: “Lucia è brava, ma prima a cena ha sbagliato. Non le ho risposto perché sono un signore, ma ha fatto un’uscita fuori luogo. Se eravamo fuori me la mangiavo. Ma come si permette? Non ci conosciamo, non siamo così in confidenza dopo due giorni. Quando vuole è la signora di 57 anni, quando non vuole fa queste cose.”.

Il Tempo