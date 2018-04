Belen dice la sua sull’incontro segreto con Corona: “Non c’è niente di male”

L’incontro segreto ​tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona svelato dal settimanale Oggi ha fatto parecchio discutere. Ora la showgirl reagisce

L’incontro segreto tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona svelato dal settimanale Oggi ha fatto parecchio discutere. Di fatto i due si sarebbero visti a Milano senza i rispettivi partner. Immediatamente il gossip si è accesso parlando di un ipotetico ritorno di fiamma tra i due. E c’è anche chi ha parlato di una rottura tra Silvia Provvedi e lo stesso Corona. Adesso a far chiarezza su quell’incontro è stata la stessa showgirl argentina che nel corso di una telefonata a Federica Panicucci ha spiegato come sono andate le cose. Così la conduttrice di Mattino Cinque ha affermato: “Mi ha chiamato e dice che non c’è niente di male. Tra l’altro manda a dire che non era sola. Era in compagnia della madre, di un’amica. C’era anche il figlio. Li lega un rapporto di affetto. Dice che vuole molto bene a Fabrizio”. In seguito la stessa Belen sulle stories di Instagram è tornata sull’indiscrezione lanciata dal settimanale: “come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere ormai. Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire ma il bene no”. Caso chiuso a quanto pare…

Franco Grilli, Il giornale.it