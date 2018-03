“Uno Mattina”, Franco Di Mare sostituito da Frittella

Nella puntata andata in onda lo scorso 19 marzo di fatto al timone del programma c’era il conduttore del Tg1, Marco Frittella. Assente invece Franco Di Mare

Giallo a “Uno mattina“. Nella puntata andata in onda lo scorso 19 marzo di fatto al timone del programma c’era il conduttore del Tg1, Marco Frittella. Assente invece Franco Di Mare, storico conduttore della mattinata di Rai Uno. A comunicare il cambio in corsa l’account Twitter di Rai Uno con un messaggio: “Franco Di Mare tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione”. Non è la prima volta che accade un episodio simile.

Infatti solo qualche mese fa lo stesso Di Mare aveva dovuto abbandonare il programma per qualche problema fisico legato alla schiena. Bisogna capire per quanto tempo il conduttore questa volta resterà a riposo. Intanto è probabile che lo stesso Frittella possa essere in conduzione anche domani. Il tweet della Rai spiega: “L’apertura del #19marzo di #Unomattina è senza @francodimare che tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione. Al suo posto @mfrittella @RaiUno @benerinaldi Ps: e buona #festadelpapà“. Sui social però si sono scatenate ipotesi disparate sui motivi dell’assenza di Di Mare. Una cosa è certa, chi conduce tutte le mattine un programma in diretta per i social non può concedersi nemmeno un’influenza.

Franco Grilli, il Giornale