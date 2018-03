Man V Food esce dallo schermo, sfida a Milano e Padova

Doppio appuntamento a Milano e Padova per tutti gli amanti di ‘Man V Food‘, il programma di Food Network (canale di Discovery al 33 del digitale terrestre) in onda ogni martedì e mercoledì alle 21.10 con il nuovo conduttore Casey Webb. La sfida al centro del programma esce dallo schermo in due locali della catena ‘Hamerica’s’ e può essere affrontata da chiunque. Sotto il titolo ‘Man v Food – La Sfida’ i due appuntamenti sono per martedì 27 marzo a Milano, in Corso di Porta Ticinese 6, dalle 19,30 alle 22,30 e martedì 10 aprile a Padova, in Via dell’Arco 22, dalle 19,30 alle 22,30. Ci vorrà uno stomaco da campioni per avere la meglio sul ‘Challenge Burger’, un panino fuori misura da 800 grammi di carne, farcito con 200 grammi di chili, cheddar, pomodoro, insalata, bacon e 400 grammi di patatine fritte. I primi 100 avventori che vorranno calarsi nei panni di Casey Webb e che riusciranno a finire il panino in 35 minuti, riceveranno un Buono Hamerica’s del valore di 30 euro. Mentre chi getterà la spugna prima della fine della prova, dovrà pagare il conto.

Le sfide all’ultimo morso rispecchiano in tutto e per tutto il programma di Food Network che, nella nuova stagione, vede come protagonista Casey Webb, appassionato di cucina ed esperto di ristorazione. Durante il programma Casey va alla scoperta dei cibi con le porzioni più grandi in America e si mette in gioco con sfide culinarie ai limiti dell’incredibile: a Milwaukee assaggia una caraffa di Bloody Mary farcita con un pollo intero e un enorme panino alla Reuben, a New York, invece, si trova di fronte alla scelta tra un panino ‘Sloppy Joe‘ da 3,6 chili, delle piccantissime ali di pollo e tanto altro ancora

Adnkronos