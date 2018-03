Discovery Italia, debutto del nuovo canale Fta trend al canale 56

Dopo il trasloco di Focus dal canale 56 del dtt, a seguito della scadenza del contratto tra Discovery e il brand del Gruppo Mondadori, il broadcaster guidato da Marinella Soldi ha annunciato ieri con un comunicato stampa il debutto in Italia di Motor Trend dal 29 aprile. Il nuovo brand Discovery al canale 56 racconta a 360 gradi la passione per i motori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno: le 2 e le 4 ruote sono una passione sempre più comune anche al pubblico femminile. Motor Trend va ad arricchire il portfolio free del Gruppo Discovery con contenuti originali e mai visti prima in Italia. Programmi in grado di coinvolgere, appassionare e di soddisfare le curiosità di un pubblico sempre più esigente e attento ai trend del momento. Una grande opportunità anche per gli investitori che avranno una vetrina privilegiata per far conoscere a una platea qualificata tutte le novità che riguardano i propri prodotti e servizi. La raccolta pubblicitaria di Motor Trend sarà affidata a Discovery Media, concessionaria del gruppo guidata dal SVP Ad Sales general manager Giuliano Cipriani.

“La nostra offerta in Italia continua a evolvere e a crescere. Il portfolio si arricchisce di un brand già molto conosciuto all’estero che potrà diventare anche in Itala il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori. Un brand con una forte vocazione digital caratterizzato da contenuti di qualità e interpreti che sapranno presto farsi apprezzare dal grande pubblico”, ha dichiarato Laura Carafoli, svp chief content officer Discovery Southern Europe.

“Con Motor Trend vogliamo portare all’attenzione degli inserzionisti un progetto unico ed esclusivo che garantisce un profilo di ascolto altamente qualificato. In un contesto sempre più affollato Motor Trend è un brand chiaro e distintivo, capace di assicurare la massima efficacia dell’advertising”, ha commentato Cipriani. Il canale racconterà anche la strada, regno dell’avventura e teatro di professioni dure e nobili, come quelle dei camionisti, dei trasportatori, della polizia stradale, per citarne alcune. Ampio spazio sarà dedicato anche all’ingegneria, che svelerà i segreti dei mezzi a motore e le loro infinite possibilità di trasformazione e customizzazione. Non mancherà anche uno sguardo divertente e irriverente, con clip show e programmi di intrattenimento a tema. Il palinsesto del canale, visibile anche sulla piattaforma Sky al canale 418, Tivusat canale 56 e Vodafone Tv, ospiterà tutti i titoli motoring più amati dal pubblico italiano, diventati nel tempo veri e propri programmi culto per tutti gli appassionati come: Fast n’ Loud, Affari a 4 ruote, Officine da incubo, American Chopper, Meccanici allo sbando, Diesel Brothers, Car Crash Tv. Motor Trend avrà anche una declinazione verticale oltre lo schermo televisivo per sviluppare sinergie innovative di offerta con il mondo digitale e direct-to-consumer, che avranno come destinazione privilegiata Dplay, il servizio gratuito OTT del gruppo, oltre a una potente anima social. Negli Usa Motor Trend rappresenta una delle più grandi destinazioni video globali di contenuti automotive e di sport motoristici premium, entrato a far parte del portfolio Discovery dopo la joint venture siglata lo scorso agosto a livello globale con TEN: The Enthusiast Network.

