David, Monica Bellucci premia Spielberg

Il regista di E.T. riceve il Life Achievement Award 2018

Sarà Monica Bellucci a consegnare il David alla carriera – Life Achievement Award 2018 a Steven Spielberg stasera ( 21 marzo) alla 62/a edizione dei Premi David di Donatello in diretta su Rai1. La serata, condotta da Carlo Conti, avrà anche come ospite internazionale Diane Keaton, a cui andrà un David speciale, stesso riconoscimento che sarà conferito a Stefania Sandrelli. Ventisette i film candidati ai Premi David di Donatello 2018. Tra questi, hanno ricevuto il maggior numero di candidature Ammore e malavita (15); Napoli velata (11); La tenerezza, Nico, 1988, The Place (8). Numerosi i protagonisti del mondo del cinema e dello spettacolo che consegneranno i premi: dalla già citata Monica Bellucci a Pierfrancesco Favino e Roberto Bolle, da Luca Zingaretti a Nino Frassica e Beppe Fiorello. Tre esponenti del mondo della canzone italiana poi, Giorgia, Carmen Consoli e Malika Ayane, eseguiranno dal vivo le canzoni originali di alcuni grandi film del passato.