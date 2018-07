Ascolti tv, ancora una vittoria per Don Matteo

Ancora una vittoria in prima serata su Rai1 per “Don Matteo 10”: i due episodi proposti giovedì 19 luglio – “E tu quanto vali?” e “Liberi dal male” – hanno ottenuto rispettivamente 2 milioni 690 mila spettatori (share del 14.4 per cento) e 2 milioni 347 mila (share del 15.7 per cento), risultando i programmi più visti della serata con uno share complessivo del 15 per cento.

Su Rai2 i tre episodi del telefilm “Rosewood” sono stati visti da 977 mila telespettatori con uno share del 5.8 per cento, mentre su Rai3 il film “Era d’estate” ha totalizzato 923 mila spettatori con il 5.1 di share.

Nel preserale di Rai1 ottimo risultato per “Reazione a catena” che ha ottenuto 3 milioni 863 mila spettatori e uno share pari al 29.1 per cento. Nell’access prime time, bene “Techetechetè” con 3 milioni 544 mila telespettatori e il 19.1 di share.

Nel daytime di Rai3 ancora molto interesse per il Tour de France: la tappa dell’Alpe d’Huez è stata vista da 1 milione 640 mila persone con uno share del 15.7 per cento.

Sulle reti specializzate, infine, da segnalare il film di Rai Movie “Black Dahlia” con 240 mila ascoltatori e l’1.3 per cento di share.

Le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 6 milioni 562 mila spettatori (share del 35.5 per cento) e l’intera giornata con 3 milioni 45 mila spettatori (share del 36.7 per cento).