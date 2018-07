Domani Rai5, alle 21 e 15, trasmetterà uno spettacolo di Paolo Rossi

Uno spettacolo visionario che è un ritorno alle origini e alle radici, un viaggio in un Carso ricco di magia raccontato da un grande comico. Paolo Rossi è il protagonista dello spettacolo da lui diretto “L’amore è un cane blu”, in onda domani alle 21.15 su Rai5. In un paese dove la passione è scomparsa ovunque, nei legami sentimentali come in quelli con la propria comunità, e dove il caos regna principesco sia nei rapporti economici che in quelli affettivi, un uomo si perde in una notte assolutamente e terribilmente magica sulle montagne del Carso. Una terra che non conosce, pur essendovi nato vicino. Tra grotte, fiumi sotterranei, rovi e pietre questo sarà per lui l’unico luogo dove ormai vivono ancora le fiabe degli amanti perduti e delle passioni tradite. Questo spettacolo è un diario, un disegno, un concerto visionario, popolare, lirico e umoristico. Un tragico smarrimento e una comica rinascita. Musiche composte da Emanuele Dell’Aquila ed eseguite dal vivo da I Virtuosi del Carso: Emanuele Dell’Aquila (chitarre), Alex Orciari (contrabbasso), Stefano Bembi (fisarmonica), Denis Beganovic (fiati), produzione La Corte Ospitale.