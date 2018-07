Ultime dalla Rai. Riccardo Laganà è il nuovo delegato rappresentante dei dipendenti in Cda

Il Consiglio di Amministrazione Rai, riunitosi ieri sera nella sede di viale Mazzini, sotto la presidenza di Monica Maggioni e alla presenza del Direttore generale Mario Orfeo, ha preso atto del risultato del voto per l’elezione del componente espresso dai dipendenti dell’azienda nel nuovo Cda, in conformità alla legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo n. 220 del 28 dicembre 2015 recepita dallo Statuto aziendale.

Il dipendente più votato è stato Riccardo Laganà con 1916 voti. Secondo è risultato Roberto Natale con 1356 prefrenze mentre Gianluca De Matteis Tortora ha raccolto 1201 voti.

Il voto, chiuso alle ore 21 e avvenuto per via telematica, è stato certificato dalla commissione elettorale, costituita da tre giuristi di chiara fama come Aristide Police, Arturo Maresca e Maurizio Santori.

Su 11719 aventi diritto, hanno partecipato al voto 6676 dipendenti con un’affluenza alle urne del 56% superando quindi il quorum del 50 per cento previsto dallo Statuto.