Oggi debutta su Sky l’International Champions Cup

Esordio notturno oggi su Sky per l’International Champions Cup, il torneo estivo per club che vede la partecipazione di diciotto fra le migliori squadre d’Europa fra cui le italiane Juventus, Roma, Inter e Milan. Le 27 partite in calendario caratterizzeranno la programmazione del canale 208, ora denominato Sky Sport Serie A ma che per l’occasione diventerà Sky Sport International Champions Cup.

Si comincia stanotte alle 3 con la diretta da Chicago del match tra Manchester City e Borussia Dortmund raccontato in diretta da Andrea Marinozzi, sabato alle 16 il Wörthersee Stadion di Klagenfurt è teatro del match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain sempre con Marinozzi al microfono mentre domenica alle 22,05 a Charlotte scendono in campo il Liverpool e il Borussia Dortmund ancora con Andrea Marinozzi in telecronaca.

Al cartellone del weekend si aggiunge sabato alle 18,05 da Zurigo l’amichevole tra Benfica e Siviglia con Stefano Locatelli al microfono.

Daniele Cavalla, La Stampa