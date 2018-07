Liam Gallagher e il ramoscello d’ulivo rivolto al fratello: “Rimettiamo insieme gli Oasis”

«Rimettiamo insieme la grande ‘O e smettiamola di fare ca….te: offro io da bere». Questo il succo di un – inatteso – tweet di Liam Gallagher, rivolto al fratello Noel e riguardante un’eventuale reunion degli Oasis. I rapporti tra i due sono tesissimi da anni, tanto che dopo la fortunata esperienza come band ognuno ha avviato una sua carriera indipendente: Noel con un nuovo gruppo, gli High Flying Birds, e Liam come solista. I fan però da anni sperano (invano) in una reunion dei due fratelli Gallagher, cosa che finora è parsa improbabile: i due continuano a cantare le vecchie hit, ma ognuno per conto suo.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can’t drink alcohol now that’s the BeZarist thing you’ve done yet I forgive you now let’s get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 luglio 2018