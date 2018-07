Gli “Esercizi di vita desta” di Giovanni Scarafile dovrebbero diventare un programma tv

(Tiziano Rapanà) Probabilmente il nome Giovanni Scarafile vi dice poco: è un filosofo morale nonché saggista. Da tempo cura un blog Esercizi di vita desta, dove dà delle dritte utili su come costruire una comunicazione etica ed efficace. Visitate il blog, perché potete trarre beneficio dagli insegnamenti del filosofo. Mi piacerebbe vedere questi interessanti insegnamenti all’interno di un contesto televisivo. Ve la faccio breve: gli Esercizi di vita desta dovrebbero diventare un programma tv. Penso ad una striscia quotidiana, a delle pillole di 10 minuti da trasmettere in vari momenti della giornata, dove il filosofo Scarafile spiega come il giusto modo di comunicare all’altro, puntando alle varie differenze tra la comunicazione tra genitori e figli, marito e moglie, tra medico e paziente – su questa peculiarità, Scarafile ha anche pubblicato un saggio -, e anche tra premier e i vari alleati europei. Sarebbe interessante vedere un programma del genere in tv. Un programma (beninteso) a basso costo, dove la parola del filosofo è la protagonista assoluta del format.

