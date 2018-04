Prossimamente arriverà “Weekend d’Italia” con Veronica Maya, sui canali Mediaset. La prima puntata racconterà Ischia

I week end d’Italia partono da Ischia. L’isola verde ha ospitato in questi giorni le riprese della prima puntata del nuovo format Mediaset condotto da Veronica Maya. Sei appuntamenti televisivi da 30 minuti ciascuno, per mettere in risalto bellezze, peculiarità ed offerte turistiche del nostro paese. E Ischia è stata scelta a rappresentare la Campania, grazie alla mobilitazione della Regione e della sua governance turistica. A Ischia infatti, assieme alla troupe ed allo staff della nota soubrette e conduttrice televisiva, non è mancata la presenza del Direttore Generale della Commissione Turismo della Regione Campania, Luigi Raia, e del dirigente dell’assessorato e della Commissione stessa, Mimmo Barra, da sempre considerato un grande amico dell’isola d’Ischia. “Il format ed i suoi contenuti, sono piaciuti a tanti imprenditori isolani del turismo, che hanno voluto contribuire alla miglior riuscita della trasmissione pilota, rendendo più agevole il lavoro della troupe e riservando alla stessa Veronica Maya quella proverbiale accoglienza che da sempre contraddistingue Ischia”. ci tiene ad evidenziare Marco Bottiglieri, Presidente Aicom Ischia, fra i più attivi sul territorio per favorire le occasioni di promozione dello stesso.

Fra le tante belle accoglienze, quella mostrata da Antonio e Nello Impagliazzo, i patron del Sorriso Resort e dell’Oasis alla baia di Citara. Un approfondimento è stato dedicato anche alle Terme delle Ninfe di Nitrodi a Barano, gestite da Giuseppe Di Meglio. Ed ancora i Di Meglio – questa volta quelli della famiglia di noti albergatori isolani – che in pochi minuti hanno illustrato le potenzialità della loro holding di alberghi targati Dimhotels. Immancabile anche una puntatina a Casamicciola Terme, questa volta per visitare i laboratori Mennella, della più antica fabbrica isolana di cereamiche e terrecotte. “Ringrazio gli amici operatori di Ischia per l’aiuto che hanno fornito in questa occasione a quella che senza ombra di dubbio sarà una bella vetrina per la nostra isola”, è il commento dell’europarlamentare Giosi Ferrandino che proprio in questi giorni è entrato a far parte della commissione Turismo del parlamento di Bruxelles. Soddisfatto anche Giancarlo Carriero, patron del Regina Isabella e responsabile della sezione Turismo di Confindustria Napoli.

Massimo Zivelli, Repubblica.it